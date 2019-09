Dildo op het nachtkastje? Je bent niet de enige

In de media is het seksgehalte in de loop der jaren flink toegenomen. Denk aan Sex in the City en Spuiten & Slikken op tv of boeken als Vijftig Tinten. Die hebben ervoor gezorgd dat we wat makkelijker over seks praten. ,,Nu is het vooral internet waarmee pubers opgroeien. Dat is een mooie aanleiding om al op vroege leeftijd over seks te praten’’ zegt Yuri Ohlrichs, seksuoloog bij Rutgers, het Nederlands kenniscentrum voor seksualiteit.