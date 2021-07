Dilay Willemstein werkt als danslerares in Roosendaal en is gekozen tot nieuwe Miss World Nederland

Toen Oud Gastel nog honderden bierhuizen telde; bier was gezonder dan slootwater

24 juni OUD GASTEL - Honderd jaar geleden was het verstandiger om bier te drinken dan het slootwater, waar je eerder ziek van werd. Ook kinderen werden aan het bier gezet, dat was toen heel normaal. Geen wonder dat in vrijwel elk dorp bierbrouwerijen en tavernes waren. In Oud Gastel bijvoorbeeld een kleine honderd. Richard Tak, auteur van de boekenreeks Gastels Trots zocht foto’s en informatie van de vele cafés. Het leverde 200 pagina’s op, zijn dikste boek ooit.