Dikke nee voor de Roosendaalse ja/ja-sticker: meer nadelen dan voordelen

D66, PvdA, GroenLinks, SP en BurgerBelangen Roosendaal zien wel brood in zo’n ja/ja-sticker. ,,Want het werkt’’, zegt Harm Emmen (D66). Uit onderzoek blijkt dat inwoners nu jaarlijks 34 kilo papier door de brievenbus geduwd krijgen. Verpakt in plastic.



Emmen: ,,Er komt dus veel minder papierafval. En uit allerlei onderzoeken in andere gemeenten blijkt dat mensen hier ook gewoon meer tevreden over zijn dan over de nee/ja- en de nee/nee-sticker.’’ Wethouder Klaar Koenraad is enthousiast en verklaarde dit ‘met graagte’ in te willen voeren.