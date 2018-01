Dijkrand Roosendaal in drie fases op de schop

30e Gouwe Tullepetaon voor Olav Posthumus

0:54 ROOSENDAAL - 'Een Tullepetaon in hart en nieren met een geweldige staat van dienst voor het Roosendaalse leutfeest.' In de Black Horse is Olav Posthumus zondagavond onderscheiden met de Gouwe Tullepetaon, een onderscheiding die uitgereikt wordt aan mensen of groepen met bijzondere verdiensten voor het Roosendaalse carnaval.