Dijken, gemalen en sluizen om het water langs de Laaksche en Leursche Vaart tegen te houden

ETTEN-LEUR/HOEVEN - Je kunt geen krant meer openslaan of er staan verhalen in dat het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en de neerslag extremer wordt. Tegen zoveel onheil moeten de waterschappen zich wapenen opdat wij burgers geen natte voeten krijgen.

Op veel plaatsen in ons land gebeurt dat dijkversterking. In de polders van Etten-Leur en Halderberge kiest waterschap Brabantse Delta voor twee keermiddelen met gemalen. De Laaksche Vaart is een zijtak van de Mark. Daar bouwt Boskalis in opdracht van het waterschap een driepompsgemaal, die volgens technisch manager Joost de Vries 660 kuub water per seconde kan verwerken. In de Leursche Vaart volstaat een gemaal met één pomp. Wel wordt hier en daar de dijk een meter opgehoogd. Boskalis gaat ook het 18e eeuwse verdedigingswerk redoute in haar oorspronkelijk vorm herstellen. Waarschijnlijk hebben militairen de redoute maar kort gebruikt en is de gracht rondom het bolwerk al in de 19e eeuw gedempt.

Extreem weer

De dijken langs de Laaksche en Leursche Vaart voldoen niet langer. Boeren, die buitendijks wonen lopen het risico dat bij extreem weer het water uit de rivieren geen weg kan. ,,Als het water nu omhoog komt, moet ik negenhonderd kalveren evacueren. Dat zal niet meevallen”, zei Wim Rommens, vierde generatie agrarisch ondernemer aan het einde van de Zeedijk, al eens in deze krant. Bij het project Regionale Keringen deelgebied Midden wordt en passant het dijkvak rondom zijn bedrijf op de T-splitsing Mark-Leursche Vaart meegepakt.

Keersluis

,,Het is een lang proces geweest‘’, zei Cécile Franssen dagelijks bestuurslid Brabantse Delta aan boord van het motorpassagierschip Brabant waarmee zo'n veertig gasten woensdag vanaf het water een kijkje namen bij de waanleg van de keersluis. ,,Sinds 2013 praten we erover. Met waterbouwers, maar vooral met mensen uit het gebied zelf. Het is onze zorg dat de dijken veilig zijn en blijven. Een dijk was veilig als ie eens in de vijftig jaar overstroomt en moet in de toekomst zelfs een eeuw bestand zijn tegen wassend water.‘’

Aanvankelijk werd zo'n 100 kilometer aan dijkverzwaring afgekeurd. Reden voor Brabantse Delta om haar werkgebied op te splitsen in deelgebieden. De Leursche en Laaksche Vaart projecten liggen in deelgebied midden.

Eisen

De zestig miljoen euro die Brabantse Delta te besteden heeft aan dijkverzwaring bestrijkt het hele gebied. Dijken in Steenbergen, Breda, Moerdijk, Drimmelen, Halderberge en Etten-Leur worden de komende jaren verbeterd en voldoen uiterlijk in 2023 aan de eisen van de provincie. Het werk bij Etten-Leur is al een stuk verder en moet mart volgend jaar klaar zijn. Wetenschappers verwachten dat door klimaatverandering in 2050 de riviergebieden 15 procent meer water te verwerken krijgen.