Digitale overheidszaken regel je voortaan bij de bieb

Bibliotheken krijgen de komende jaren 18 miljoen extra van de staat om mensen te helpen met vragen of problemen met hun DigiD, coronapas of andere digitale overheidszaken. Dat is hard nodig, vindt Jan Dua, front-officemedewerker bij bibliotheek West-Brabant: ,,Een coronapas wil je nu kunnen regelen, niet over 8 tot 10 werkdagen.”

Het plan voor de toezegging ligt al bij Bibliotheek West-Brabant. Natuurlijk is het afwachten hoe de 18 miljoen precies wordt verdeeld, maar in principe zetten zij het aanstaande geld in voor de zogenaamde Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) en diverse digitale workshops. ,,Met de IDO’s kunnen we mensen op korte termijn helpen met hun vraag of probleem en met de workshops helpen we mensen duurzaam op weg in de digitale wereld.”

Joëlle Bakx, Programmamaker Nieuwe Media van bibliotheek West-Brabant is er helemaal klaar voor. ,,Iedere medewerker van de bibliotheek is getraind en 4 van de 8 gemeenten beschikken nu over een bibliotheek met zo'n informatiepunt.”

Quote Iedere medewerker van de biblio­theek is getraind Joëlle Bakx

Persoonsgegevens brullen

Jan Dua ziet duidelijk waarom beide aanpakken nodig zijn. De directe hulp omdat mensen vaak snel hun DigiD of coronapas nodig hebben, maar ook de workshops om mensen digitaal bewuster te maken. Want dat is het volgens Dua vooral: ,,Die digitale vaardigheid is niet het enige probleem. Ook de omgang met persoonsgegevens bijvoorbeeld, laat vaak te wensen over.”

Quote De zaken waarvoor mensen de biblio­theek binnenwan­de­len, zijn vaak niet het soort waar je een paar weken op kunt wachten Jan Dua Waar de ene heel laconiek zijn gegevens luidkeels door de bibliotheek schalt, durft de ander helemaal niets te delen. Dan kan zo’n workshop ook helpen volgens de front-officemedewerker, om wat zekerder te worden online.



Ook hij kijkt uit naar stevige budgetten hiervoor. Te vaak naar zijn zin moet hij mensen doorverwijzen. ,,De zaken waarvoor mensen de bibliotheek binnenwandelen, zijn vaak niet het soort waar je een paar weken op kunt wachten.” Met meer capaciteit zouden ze met de IDO’s dié vragen direct op kunnen lossen.

4 miljoen digibeten?

Overigens is het maar afwachten of die landelijke 18 miljoen genoeg is om het hele probleem in een paar jaar op te lossen. Bakx heeft het landelijk over een groep van 4 miljoen mensen de komende jaren; dan is het budget nog geen 5 euro per persoon.

Maar 4 miljoen digibeten? Dat zeker niet. Volgens Bakx is de groep enorm gevarieerd. Van ouderen zonder computer tot jongeren die plots met overheidszaken geconfronteerd worden, tot gezinnen met alleen een iPad voor de kinderen. Ook de armoedegrens en laaggeletterdheid speelt een grote rol in de doelgroep. ,,Een gevarieerde doelgroep vraagt om gevarieerde aanpak. Het is ook daarom dat we een breed pakket willen aanbieden, van onmiddellijke ondersteuning vanuit het informatiepunt, tot een praktische klik- en tikworkhop tot workshops die veel meer op het creatieve ingaan en zo spelenderwijs mensen digitaal vaardiger maakt.”