Digitale infoavond over nieuw zonnepark aan de westkant van Roosendaal

Dierenop­vang overvol met dieren van overleden baasjes: '46 honden en 70 katten'

14:55 NISPEN - ,,Vanmorgen hadden we 41 honden, maar inmiddels hebben we er vier bij. En we hebben zeventig katten", vertelt Els Adams. Negentien honden en katten kwamen er de afgelopen drie weken bij in haar dierenopvang in Nispen, van baasjes die overleden aan corona.