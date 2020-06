Dieven nemen dure zonnebrillen mee bij winkels in Roosendaal en Bavel

Jaren cel voor drugs in ‘Aus­sie-labs’ in Bergen op Zoom

14:01 BREDA/BERGEN OP ZOOM - Jaimy F. (35) uit Bergen op Zoom en Erik de J. (58) moeten drie en vier jaar de cel in, omdat ze betrokken zijn geweest bij twee drugslabs in Bergen op Zoom. Dat besloot de rechtbank in Breda dinsdag. Tegen de twee was drieënhalf en vijf jaar cel geëist.