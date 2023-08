Diëtist Jeanette pleit voor gezonde lunchtrommels: ‘Soms tref je croissantje of chocoladebroodje aan’

UPDATE Groepje jongeren vindt lichaam van vrouw in bosjes Roosendaal: ‘Groen­strook waar ze is gevonden, voelt doorgaans niet onveilig’

ROOSENDAAL - Een groepje jongeren heeft zaterdagavond in de bosjes naast het fietspad langs de Strausslaan in Roosendaal een dode vrouw gevonden. Haar leeftijd was vermoedelijk tussen de 40 en 60 jaar. De politie onderzoekt nog haar precieze identiteit, maar de recherche houdt er rekening mee dat de vrouw dakloos was. Over wat de doodsoorzaak is, houdt de politie alle scenario's open.