Diesellucht in deel van Stampersgat

Oudenbos­sche se­rie-inbrekers vrijgespro­ken door mager onderzoek

19:28 OUDENBOSCH/BREDA - Twee broers uit Oudenbosch zijn vrijdag vrijgesproken van vier inbraken in Schijf, Rucphen, Sprundel en Sint Willebrord in oktober vorig jaar. Bij de inbraken werden werkelijk hele huizen ondersteboven gehaald. Alles stond open, van onder tot boven in de huizen.