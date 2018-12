Dierenvoedselbank krijgt ambulance

ST. WILLEBRORD/ARKEL - ‘Heel erg blij’ is Dierenvoedselbank Stichting Pets Food Care met de dierenambulance die ze woensdagmiddag van de landelijke Stichting Dierenlot in bruikleen kreeg.

Daarmee kan Priscilla de Veth en haar team van zes vrijwilligers 24/7 op pad bij een melding van een crisissituatie waar de reguliere dierenambulance geen tijd of capaciteit voor heeft. ,,Wij krijgen als Dierenvoedselbank regelmatig meldingen. Bijvoorbeeld van GGZ-instellingen of woningcorporaties wanneer mensen niet meer voor hun huisdieren kunnen zorgen. Maar ook van mensen die zien dat er ergens nestje kittens of een hond is gedumpt.”

Bestelauto

Die dieren werden tot nu toe met een gewone bestelauto opgehaald die de Dierenvoedselbank al eerder van de Stichting Dierenlot kreeg. De nieuwe ambulance van Pets Food Care is ingericht voor noodhulp, zegt Nana Oudshoorn van de Stichting Dierenlot: ,,Dat wil zeggen voorzien van onder meer benches, vangkooien, vangstokken, een reeënmand en zwanentassen.”

Dierenarts

De dierenambulance van de West-Brabantse Dierenvoedselbank zal dieren in nood naar dierenartsen of dierenopvangorganisaties brengen. Dat gebeurt vanuit de Dorpsstraat in St. Willebrord waar de ambulance wordt gestald. Overleden dieren haalt de stichting niet op, dat doet de gemeente Rucphen.

Uitlaatfiets

De Stichting Dierenlot droeg gisteren 7 ambulances en een uitlaatfiets over aan organisaties uit het hele land. ,,Dat brengt het aantal dit jaar 27 en in totaliteit op 150", zegt Oudshoorn. ,,We streven naar 250, dan is heel Nederland gedekt.”

Bezoek

Dierenlot bezoekt elke instelling die een aanvraag voor een ambulance indient om vast te stellen hoe de organisatie handelt. Pas daarna wordt een aanvraag al dan niet gehonoreerd.