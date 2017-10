Dierenparade wint 'tunnelwedstrijd', 100 gekochte stemmen ongeldig verklaard

Sleu­tel­over­dracht nieuwe brede school, grote verhuizing naar Uniek kan beginnen

2 oktober HOEVEN - Het zijn hoogtijdagen in Halderberge onderwijsland. Amper is het openingsfeest van de ene school achter de rug of de sleuteloverdracht op de volgende dient zich al aan. Onderwijswethouder Jan Paantjens rent deze maanden van hot naar her om alle opleveringsmomenten mee te maken.