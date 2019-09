Dierenopvang Kattenwoud in Nispen is ‘de hemel op aarde voor dieren’

Maan en Nielson op Sfeerpop Oud Gastel: ‘Leuke line-up, maar het gaat vooral om de sfeer’

8 september OUD GASTEL - De organisatie van Sfeerpop in Oud Gastel pakte flink uit voor het 5-jarig jubileum. Niemand minder dan bekendheden Maan en Nielson vormden de hoofdact. De gasten genoten van het popfestival en dat had niet per se te maken met de bekende muziekacts. ,,Al zetten ze hier een willekeurige dakdekker neer die een liedje komt zingen. We komen toch wel voor de gezelligheid", vertelt de Roosendaalse Amy Ros.