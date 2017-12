Diefstal uit dierenambulance in Roosendaal: 'Dit is diep triest'

In Oud Gastel gaat het al plaatjes draaiend het oude jaar uit

27 december OUD GASTEL - Op zolderkamertjes in Oud Gastel wordt de platenspeler weer opgestart en het zwarte vinyl opgepoetst. Zaterdag 30 december is immers de vierde editie van On The Wheels of Steel. Onder begeleiding van popjournalist Willem Jongenelen nemen vijftien 'platendraaiers' het in café Gastel Sfeer tegen elkaar op.