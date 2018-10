‘Diefstal neemt toe in binnenstad Roosendaal’

‘Burgemees­ter van veiligheid’ gaat Roosendaal verlaten

22 oktober ROOSENDAAL - Jacques Niederer zal in Roosendaal vooral herinnerd worden als de burgemeester van veiligheid. Maandagavond om zeven uur kondigde hij zijn afscheid aan bij de gemeenteraad. In Roosendaal voerde VVD’er Niederer zijn eigen 'war on drugs’ . Na de sluiting van de coffeeshops in 2009 wordt de stad nog altijd geteisterd door drugsoverlast.