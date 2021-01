Dief keilt baksteen door ruit van barbier in Roosendaal: ‘Dit kan er ook nog wel bij’

Testen en vaccineren vanaf 1 februari in Bergen op Zoom

28 januari BERGEN OP ZOOM - Een vaccinatieprik halen tegen corona kan vanaf 1 februari in Bergen op Zoom. De GGD opent maandag aan de Wattweg een grote locatie voor zowel het afnemen van coronatesten als het zetten van vaccinaties. Het is, naast Breda, de tweede priklocatie in West-Brabant.