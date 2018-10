Dief aangehouden in Roosendaal na zwartrijden en roken in de trein

NS-medewerkers schakelden rond 00.50 uur de assistentie van de politie in, nadat zij een passagier zonder vervoersbewijs hadden betrapt. Hij zat in de trein te roken en had over het spoor gelopen. Omdat hij geen legitimatie bij zich had, werden de agenten opgeroepen.

De verdachte werd meegenomen naar het bureau, waar bleek dat het ging om een 20-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij had een telefoon en een duur horloge bij zich. Na onderzoek bleek dat beide spullen afkomstig waren van diefstal. De telefoon was eerder op de avond gestolen bij een insluiping in een woning in Breda. Hetzelfde geldt voor het horloge; ook dat was gestolen.