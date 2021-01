‘Die goeie ouwe tijd’ scoort op Facebook: ‘Onder elke foto ontstaat een verhaal’

Nostalgi­sche groepen op Facebook zijn hot: 'We groeien nog elke dag’

10 januari Historische foto's uit eigen dorp of stad zijn hot, met dank aan Facebook. Pagina's over Oud dit of dat, hebben vele duizenden volgers. Foto’s van verdwenen scholen of straten krijgen honderden likes en opmerkingen. Maar hoe serieus is de interesse in het lokale erfgoed eigenlijk?