Dialect als medicijn: ‘Miet Godwaldt’ praat heel plat Roosendaals tegen inwoners Bloemschevaert

Zij zegt: ,,Met Miet hebben we nu iedere dag, twee maanden lang, een coronaproof activiteit voor onze bewoners. Voor onze buurtgenoten of andere geïnteresseerden, maar ook voor onze hardwerkende medewerkers. Zij kunnen tijdens hun pauze genieten bij Miet: even uit het moment stappen om daarna weer door te kunnen gaan in deze bewogen tijd. Miet zet iedereen aan het denken hoe je juist nu elkaar écht kunt ontmoeten. Soms zit dat alleen al in het woordje Houdoe".



De expositie is achter de hoofdingang van de Bloemschevaert te zien. Het huis is dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur open.