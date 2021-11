Deze Wouwse dames verkopen producten met een ‘hoog wouwgehalte’

Rondjes lopen om de 1,5 meter te handhaven? Dat gaan de boa's in West-Bra­bant niet doen

ROOSENDAAL/BREDA - Of gemeentelijke handhavers in West-Brabant gericht rondjes gaan lopen om te waken over de verplichte 1,5 meter? De vraag stellen is hem zo goed als beantwoorden. ,,Denk je dat we daar mensen voor hebben?”

24 november