Deze Willebrordse heeft telepathisch contact met honden en geeft daarin trainingen

ST. WILLEBRORD - Ik krijg de riem van Lewis in de hand gedrukt en moet een stukje de Dorpsstraat in lopen. Ondertussen kijkt Isabella van de Sanden of ik voldoende contact maak met de hond.

Ik praat tegen 'm alsof het onze vuilnisbak Boris is, die we vroeger thuis hadden. Lewis aanhoort het welwillend, het is een lief en meegaand beest. Langdurig tilt de beagle tijdens het korte proefwandelingetje zijn poot voor een plas bij een paaltje bij een van de buren. Oei, niet de bedoeling denk ik, maar ja, Lewis moet kennelijk nodig, dus laat maar gaan.

Gefocust

‘Onvoldoende gefocust op de hond’, luidt het onverbiddelijke oordeel van Isabella bij terugkeer. Ze doet het voor en Lewis The Beagle loopt keurig vlakbij haar mee, op en neer, voorbeeldig rustig. Ik doe mijn stukkie nog een keer en praat opnieuw tegen ‘m, maar dan alleen maar in gedachten zoals Isabella opdraagt, en niet hardop. En verdorie, of het de kracht van de geest is of gewenning aan mij, zal wel nooit bewezen kunnen worden, maar Lewis loopt meer in een rechte lijn naast me mee. Veel rustiger.

Beagle is een leuke, lieve en enthousiaste hond.

Is Isabella van de Sanden (45) een hondenfluisteraar of gewoon een goede gedragstherapeut? ,,Ik ben spiritueel aangelegd en heb me de afgelopen toegelegd op het intuïtief communiceren met dieren. Niet-tastbare of telepathische communicatie. Vergelijk het maar met radiogolven, waarbij ook energie door de lucht verplaatst wordt. Je stemt af op je hond en dan ontvang je zijn signalen.”

Sixt Sense

Isabella heeft er haar eigen methode voor ontwikkeld waarvoor ze patent heeft aangevraagd: Sixt Sense, waarbij Sixt staat voor Sensitive Intuitive Xploring Training. ,,Het gaat om het versterken van de band tussen hond en eigenaar en persoonlijke groei van de eigenaar die leert loslaten, grenzen stellen en kijken naar details. Door optimaal je zintuigen te benutten ontstaan rust en begrip voor het gedrag van de hond, gebaseerd op respect en aandacht.”

Focus

En die aandacht zit 'm dus niet alleen in verbaal contact, maar ook in geestelijke focus. ,,Je kunt een hond laten zitten, zonder het commando ‘zit’ uit te spreken, maar puur door hem in gedachten te laten zitten. Mensen die dit voor de eerste keer ervaren zijn verrast en verbaasd en zeggen meestal 'da's toeval'. Maar als je deze oefeningen herhaalt en afwisselt en de resultaten blijven gelijk, dan kun je er niet onder uit. Iedereen haalt er wel iets uit.”

Methode

Isabella heeft de methode, die bestaat uit tien bijeenkomsten van een uur, intussen al bij 14 cursistengroepen uitgeprobeerd. ,,Ik heb nog niet meegemaakt dat het niet werkt. Maar wetenschappelijk bewezen is het uiteraard niet en daarom is er ook veel gêne onder mensen om toe te geven dat ze intuïtief communiceren.”

De Willebrordse heeft veel ervaring in het begeleiden van hondenbezitters die naar behendigheidswedstrijden of shows gaan. Ze geeft al jaren socialisatietrainingen nadat ze in 1991 zelf een opleiding volgde bij hondendeskundige Martin Gaus tot instructeur. Daarna volgden cursussen in gedragsbegeleiding bij onder meer Dogvision en sloot ze zich vervolgens aan bij de visie van Amerikaanse Suzanne Clothier. Die gaat uit van de friendship based approach, een op gelijkwaardigheid gebaseerde benadering van de hond: samenwerken in plaats van erboven staan.

Isabella van de Sanden uit St. Willebrord met labradoodle Puck, een hond van een van haar cursisten.

Reiki

,,Ik had destijds nog een administratieve baan en deed de socialisatietrainingen erbij. Nu run ik fulltime DogenHuman Support, een gedragskundig adviesbureau gecombineerd met homeopathische diergeneeskunde inclusief reiki waarvoor ik ook een opleidingen heb gevolgd.”

Labradoodle Puck uit Sprundel ging met bazinnetje Jessica van Gils op cursus bij Isabella van de Sanden.

Een van haar cursisten is Jessica van Gils uit Sprundel met labradoodle Puck. ,,Zij is erg gevoelig voor geluid, dan gaat ze trekken aan de riem of raakt in paniek. Ik had al verschillende methoden geprobeerd, maar die werkten niet. Nu pas ik de Sixt Sensemethode toe als ik merk dat Puck onrustig is. Ik ga bij haar zitten en probeer erachter te komen wat er aan de hand is, met ademhalingstherapie en intuïtieve communicatie. De eerste keer dat de hond reageerde was een emotioneel moment. Ik stond versteld dat het werkte, heel apart.”

Evidence based

De landelijke beroepsorganisatie voor dierenartsen KNMvD vindt dat dierenartsen hun patiënten in eerste instantie zo veel mogelijk moeten behandelen volgens de principes van ‘evidence based veterinary medicine’. Dat wil zeggen dat therapieën worden toegepast die gebaseerd zijn op resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Maar, ze erkent dat er vraag bestaat naar aanvullingen op de standaardzorg. Homeopatische, holistische over andere of andere complementaire behandelwijzen zoals acupunctuur is mogelijk zolang ze niet in conflict is met wet- en regelgeving en de dierenarts zich aan bepaalde regels houdt (zie https://www.knmvd.nl/standpunt-alternatieve-geneeswijzen/).

Dierentolken

Sinds een jaar of tien is er een fikse groei aan allerlei alternatieve behandelingen, zegt Tannetje Koning, holistisch dierenarts te Otterlo en oud-bestuurslid van de Vereniging van Complementair Werkende Dierenartsen. ,,Er zijn veel mensen die van alles roepen en het is lastig het kaf van het koren te scheiden. Ik heb allerlei grappige dingen gezien op terrein van dierentolken, mensen die met honden ‘praten'. Ik stuur wel eens een hond met baasje door naar iemand die ik vertrouw, maar nut en resultaat zijn lang niet altijd helder.”