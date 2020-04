Deze wijkverpleegkundige komt helemaal ingepakt bij coronapatiënten thuis

Twee keer in twee dagen ingebroken bij Gall & Gall in Roosendaal

11:35 ROOSENDAAL - Was het één dorstige inbreker, of sloegen meerdere dieven na elkaar toe? Bij de Gall & Gall in het Tolbergcentrum in Roosendaal werd zowel op maandagavond 13 april als op dinsdagavond 14 april ingebroken. Beide keren werden er flessen drank meegenomen.