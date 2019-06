Deze West-Brabantse superfans zijn in de ban van de Leeuwinnen

‘Fan van Lieke’ is nogal een understatement als je het over Kayleigh de Bekker (8) uit Dinteloord hebt. Ze wordt liever ‘mini-Lieke’ genoemd. Ze heeft alles van de topvoetbalster. Het huis is twee weken geleden al van top tot teen versierd met Oranjespullen en toen het nieuwe speelshirt uitkwam, wilde ze dat meteen hebben. Voetballen doet ze elke dag. In de tuin, de op de training in Woensdrecht, bij het speeltuintje voor het huis. ,,Ze beleeft zoveel plezier aan het voetbal dat we afgelopen zaterdag naar Eindhoven zijn geweest voor de uitzwaaiwedstrijd”, zegt vader Arnold. ,,Dit jaar hadden we als doel: een foto met Lieke Martens”, zegt moeder Tamara. Maar na de wedstrijd moest het gezin nog drie uur wachten voor de speelsters naar buiten kwamen. Toch wilde Keyleigh wachten. Toen haar grote idool eindelijk naar buiten kwam, stond ze met open mond te staren. ,,Zo hadden we haar nog nooit gezien.” Ze was zo onder de indruk dat ze bijna vergat een foto te maken, maar gelukkig hangt er toch maar mooi een kiekje van Lieke en mini-Lieke in huis.