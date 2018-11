Deze West-Brabanders hebben de kerst alláng in huis

Uitbundig, dat is het juiste woord voor de kerstversiering in het huis van Ken en Elly Russell. “Dat is echt Engels, mijn man komt daarvandaan”, zegt Elly. Ook typisch Engels: de kersttafel staat al gedekt. En daar eten de twee elke avond aan, met kaarslicht en al. 3,5 week geleden zijn ze begonnen met versieren, zaterdag was het af. Binnen dan, want na 6 december komen er nog kerstmannen, sneeuwpoppen, verlichting en een arrenslee in de voor-en achtertuin. De kerstklok slaat ieder uur een kerstlied. Ook ‘s nachts: “die horen we niet als we slapen.” Ze zouden best nóg meer kerstdecoraties willen, “maar meer stopcontacten hebben we niet. Het is wachten tot er iets kapot gaat voordat er iets nieuws in huis kan komen.”