Deze week gaat de eerste schop de grond in bij Kasteel van Wouw

WOUW - Na vier eeuwen wordt het Kasteel van Wouw weer zichtbaar. Donderdag is de officiële aftrap van de werkzaamheden; wethouder Inge Raaijmakers zet symbolisch de eerste schop in de grond.

De komende maanden worden de gracht, verdedigingswallen en de resten van de funderingen hersteld. De slotgracht van 20 meter breed en een halve meter diep zal ook dienst doen als waterberging. Die kan 10.000 kuub water aan, zodat de omgeving de voeten drooghoudt bij zware regenval.

Het Kasteel van Wouw is vermoedelijk in de tweede helft van de dertiende eeuw gebouwd als ronde waterburcht, aan het einde van de vijftiende eeuw is daaromheen een vesting met vier hoektorens gebouwd. Vanaf 1600 raakte het kasteel in verval. Halverwege de achttiende eeuw verkochten de Fransen de restanten als bouwmateriaal.

Dood en verderf

Vanuit het kasteel werd in de Tachtigjarige Oorlog ‘een en al dood en verderf gezaaid’, vertelde VVD-raadslid en geschiedenisdocent Jeroen van den Beemt al eens tijdens een gemeenteraadsvergadering over de gemeentelijke investering in het project.

Roosendaal legt zelf iets minder dan een tiende van de in totaal 1,3 miljoen euro in. Het leeuwendeel komt uit subsidies. De planning is strak: voor het einde van het jaar moet het kasteel af zijn, anders moet de provinciale subsidie worden terugbetaald.