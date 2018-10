Deze vrouw maakt grootse foto's met het kleinste fototoestel, de iPhone

Update De Kring valt niet in de prijzen bij verkiezing theaters

8:08 ROOSENDAAL - De Roosendaalse schouwburg De Kring is niet in de prijzen gevallen bij de jaarlijkse verkiezing ‘meest gastvrije theater van Nederland’. door leden van de ANWB. De grote concurrent Goudse Schouwburg is in 2018 weer tot overall winnaar uitgeroepen.