Deze video met Roosendalers is hartverwarmend: ’Samen staan we sterk’

Prominente Roosendalers spreken een hoopvolle boodschap uit: ,,Wij staan klaar voor jullie. Dag en nacht doen wij alles wat we kunnen, om deze crisis te bedwingen. We kunnen dit, maar niet zonder jou”.

Samen

Van burgemeester Han van Midden tot binnenstadsmanager Olav Posthumus en van Maaike Matthijssen van ‘t Wapen tot Diederik van der Heijden van Optiek van Wely. Allemaal doen ze mee met de video van Schijven. ,,Veel ondernemers, maar ook juist inwoners.”

Idee

Schijven legt uit: ,,Zaterdagmiddag kwam ik op het idee om dit voor Roosendaal te doen. Ik ben 's avonds gelijk gaan zitten om mijn netwerk te benaderen. Iedereen was gelijk positief! Zondagmiddag heb ik de eerste opnames gemaakt. Maandag en dinsdag heb ik alle ondernemers en inwoners die mee hebben gewerkt op camera gezet.”

Volledig scherm De St. Jan van boven, hét symbool van Roosendaal. © foto: Digi-Video

Reactie

De geboren Bredanaar woont sinds 2011 in Roosendaal. Hij is trots dat zijn videoboodschap goed wordt ontvangen door de stad. ,,Ik krijg alleen maar lovende reacties. Heel mooi!”

,,Ik had wel verwacht dat de video op internet en social media gedeeld zou worden, maar zo extreem vaak had ik niet verwacht. Binnen 24 uur al meer dan 2500 keer bekeken op YouTube. De video gaat echt viraal op internet. Alleen maar mooi en goed dat zoveel mensen de video waarderen. dat is waar ik het voor gedaan heb.”

Quote Ik krijg alleen maar lovende reacties. Heel mooi! Ron Schijven, Digi-Video

Voor hem is het dubbel. ,,Want ook ik ben als zzp’er heel hard getroffen door alle maatregelen vanwege de coronacrisis. Bijna alle klussen worden afgezegd. Mijn doel was is iets moois maken van, met en door de Roosendaler.