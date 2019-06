Deze Sprundelaar vindt nieuwe sluipwesp op Oude Buisse Heide: javra opica

Weer AED's gestolen in Sprundel, ’Wie haalt het in zijn hoofd?’

17:15 SPRUNDEL - Opnieuw zijn twee AED’s in Sprundel gestolen in het weekend van 15 en 16 juni. ,,Onacceptabel, wie haalt het in zijn hoofd?” is de reactie van burgemeester Marjolein van Meer Mohr.