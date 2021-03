Deze Rucphense varkenshouder zorgt met passie voor zijn bio-varkens

Toen Bas Antonissen (32) in 2009 van school af kwam, opperde zijn vader het idee om uit te gaan breiden. Dat de twee een maatschap zouden gaan vormen, daarover waren ze het al lang en breed eens. In een eerste plan zou het bedrijf zes keer zoveel zeugen gaan houden. Antonissen gaf echter aan dat hij dit niet zag zitten. ,,Waarop mijn pa zei dat hij blij was dat ik dat zei. Hij zag het namelijk ook niet zitten, maar had het voor mij gedaan.”

‘Geitenwollen sokken’

Quote Hoe verder ik me er in ging verdiepen, hoe meer het me aan ging spreken Bas Antonissen Op dat moment dringt de vraag zich op: wat dan wel? Als Antonissen door een bezoeker op De Groene Weg (zie kader) gewezen wordt, verdiept hij zich in dit concept. Voor hij dat deed, had Antonissen weinig op met het biologische, zo geeft hij heel eerlijk toe. ,,Toen ik nog op school zat, vond ik dat altijd maar geitenwollensokken-gedoe. Maar hoe verder me ik er in ging verdiepen, hoe meer het me aan ging spreken. M’n vader en ik hebben onszelf vervolgens de vraag gesteld: zien we ons binnen deze setting werken? Het antwoord daarop was volmondig ‘ja’.”

In 2013 wordt de aanvraag voor het biologisch keurmerk in gang gezet. In januari 2014 worden de eerste biologische varkens geboren. ,,We zijn een dik jaar aan het verbouwen geweest”, vertelt de varkenshouder. In plaats van een behoorlijke uitbreiding van het aantal fokzeugen, vindt er een krimp plaats. Van ongeveer 150 stuks naar ‘slechts’ 75 zeugen.

Beer Banu

Op het bedrijf is één volwassen beer aanwezig: Banu. Zijn rol als zogenoemd zoekbeer is drieledig. Hij maakt de zeugen bronstig, hij zorgt ervoor dat ze dit ook laten merken en hij vergroot de kans op een succesvolle inseminatie. Banu hoeft zelf niet aan de bak. Het materiaal voor de inseminatie koopt Antonissen elders in. ,,Met de tien procent beste zeugen fok ik verder”, zegt Antonissen. De oudste zeug is inmiddels alweer zes jaar op het bedrijf.

Een zeug is drie maanden, drie weken en drie dagen drachtig. Daarna worden er twaalf à dertien biggen geboren. Op de boerderij van de familie Antonissen zijn elke veertien dagen zes zeugen uitgerekend. Dat het in een varkensstal niet naar bloemetjes zal ruiken, zal niemand verbazen. Toch is de geur in de kraamstal heel anders dan dat we gewend zijn. Minder penetrant en overheersend. ,,Dat komt door het stro”, legt Antonissen uit. ,,Wanneer plas en poep bij elkaar komen, dan ontstaat die indringende ammoniakgeur. Hier zit het stro er tussen. Daardoor mengt het niet en dat scheelt enorm.”

Quote Het is prachtig om de interactie te zien tussen een zeug en haar biggen Bas Antonissen Het is vrijwel onmogelijk om niet vrolijk te worden wanneer je ziet hoe de jonge dieren zich met hun roze biggenbillen staan te verdringen rond de spenen van hun moeder. ,,Het is prachtig om de interactie te zien tussen een zeug en haar biggen”, zegt de varkenshouder. ,,Wanneer de zeugen in een beugel liggen, dan zie je dat niet. Ik denk dat dit zelfs voor mijn vader nieuw was om te zien.”

Het ondernemerschap gaat voor Antonissen verder dan alleen werk. Het is een passie. ,,Je probeert zo goed mogelijk te zorgen voor je dieren. Op zo’n manier dat het dier gezond is en goed groeit. Ik noem het wel eens een samenwerking met de dieren. We zorgen dat er een mooi product komt waarmee we mensen zich voeden. En daar zijn we trots op.”

Quote Je probeert zo goed mogelijk te zorgen voor je dieren Bas Antonissen

Twijfels wegnemen over bio

Die trots draagt de varkenshouder graag uit. Mensen die graag een kijkje willen komen nemen, zijn van harte uitgenodigd. ,,Veel mensen kennen het bio-keurmerk, maar hebben toch hun twijfels of dat keurmerk wel echt zo betrouwbaar is. Dat het inderdaad betrouwbaar is, laat ik de mensen hier graag zien.”

Om dezelfde reden is Antonissen begonnen met de verkoop van (diepgevroren) vlees aan huis. Hiervoor gebruikt hij het vlees van zijn varkens, aangevuld met biologisch rundvlees van een collega. ,,Ik kan het elke boer aanraden, zo’n verkoop aan huis. Je organiseert als het ware je eigen schouderklopje. Het is gewoon leuk om op zo’n directe manier met je klanten in contact te zijn.”

De Groene Weg Antonissen verkoopt slechts een klein deel van zijn vlees aan huis. Het meeste van zijn vlees gaat naar een van de biologische slagers verbonden aan De Groene Weg. Verspreid door heel Nederland zijn er elf slagers aangesloten bij De Groene Weg. Dit maakt de organisatie marktleider op het gebied van biologisch vlees in Nederland. Volgens de varkenshouder is het essentieel voor een ondernemer die overweegt om over te stappen op biologische teelt, dat er een partij is die je product afneemt. Om het keurmerk biologisch te mogen gebruiken, worden er aan alle facetten van de bedrijfsvoering eisen gesteld. Zo moeten de dieren zelf bijvoorbeeld ook biologisch voer krijgen.

Op tafel in de ruimte waar Antonissen zijn vlees verkoopt aan particulieren uit de regio, prijkt een indrukwekkende beker. ‘Mooiste modderpoel van Nederland 2018’, lezen we. ,,Stichting Wakker Dier organiseert de uitverkiezing”, licht hij toe. ,,In 2018 was ik met nog een collega genomineerd en op basis van online stemmen ben ik uitverkozen tot winnaar.”

Conform bio-voorschriften hebben alle varkens nu de mogelijkheid om naar buiten te wandelen wanneer ze willen. In de werpstal hebben de zeugen met hun jongen elk een eigen opening naar buiten. Ook beer Banu kan vanuit zijn eigen stukje stal even ‘het balkon op’. De rest van de zeugen deelt een binnen- en buitenruimte. Binnenkort, waarschijnlijk deze week al, mogen ze echt de wei in.

