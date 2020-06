Deze Roosendalers zijn verslaafd aan Vadertje Tijd

Komende week is het zover. Dan verschijnt het 230 pagina's tellende geesteskind van John en zijn partner Ineke Stofmeel (65). John tekent voor de teksten, Ineke voor foto's en vormgeving. Het boek biedt een historische inkijk in staanders en hangers waarin de welgestelden van Europa vroeger hun zakhorloges bewaarden. Bij thuiskomst plaatste de heer des huizes zijn uurwerk in rijk versierde meubelstukken.

,,Zakhorloges waren pronkstukken die bewaard werden in andere pronkstukken. Zie het als een statussymbool in een statussymbool”, typeert Selders die voor zijn pensionering 39 jaar voor de klas stond als leraar Engels.

Bladerend door de drukproeven van het boek raakt hij niet uitgepraat over die vaak onbekende, maar bijzondere huiskamergeschiedenis. Alle honderd houten horloge houders worden uitvoerig beschreven en omlijst met extra details en eigentijds beeld. Selders heeft veel met historie, maar weinig met dorre verhalen. Het mag best opgeleukt worden met een vette knipoog, is zijn stijl.

We zien in het boek ‘horlogekastjes’ in de vorm van Cupido’s, klassieke goden zoals Neptunus en Mercurius, vrouwen, dieren en kerkelijke taferelen. Ze dateren uit vooral de achttiende, negentiende en begin twintigste eeuw en stonden op de schouw of andere huiselijke pronkplekken van de adel, handelsreizigers en de geestelijkheid in onder meer Italië, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk.

Zoeken naar perfect plaatje

Terwijl Selders met de teksten stoeide, stortte Stofmeel zich op het beeld. ,,Van de afzonderlijke horlogestaanders en hangers heb ik soms wel honderd foto's gemaakt; in anderhalf jaar tijd totaal tweeduizend foto’s. Ik blijf zoeken naar het perfecte plaatje; het is verslavend, maar wel een prettige verslaving. Ik doe niks liever dan op knopjes drukken. Dan is een camera wel fijn”, lacht de Roosendaalse die samen met Selders in de afgelopen jaren al fotoreportages maakte over de gekruisigde Christusfiguur en het Belgische spookdorp Doel onder de rook van Antwerpen.

De twee maken het publiek graag deelgenoot van hun projecten. Ook Selders is vaardig met de fotocamera. Dit keer geen foto-tentoonstelling, maar een boek dat volgens Selders de eerste is in zijn soort. ,,De Duitser Klaus Mölbert heeft in 1997 een algemener boekje gemaakt over horloge houders. Maar zo uitgebreid, ook in tijdsperiodes bezien, als dit boek was er niet één.”

Selders is bij de tijd als het gaat om antieke klokken. Zeven jaar lang reed hij op maandag in gezelschap van zijn inmiddels overleden vriend en uurwerkautoriteit Cees Peeters naar het Zilver- en Klokkenmuseum in Schoonhoven om vele honderden horloges en klokken te archiveren tot een bestandscatalogus.

Via de, in dit wereldje, befaamde Rikketik-beurs in Houten leerde Selders de Belgische verzamelaar Ludo Maerschalck kennen die horlogestaanders in bruikleen gaf ten bate van het boek in wording. Ook de contacten met Oosterhouter Theo Adriaanse, verzamelaar van 5700 (!) zandlopers en uurwerk-taxateurs Fred Kats en Mario Crijns van tv-hit 'Tussen Kunst en Kitsch’ hebben bijgedragen aan het boek van Selders en Stofmeel.

Ondeugende stijl

In de traditie van de eerdere Messias- en Doel-foto’s houden de twee hun ietwat ondeugende stijl in ere. Wie bedenkt nu eerst de boektitel om daar vervolgens de inhoud bij te zoeken? Selders dus. Hij grijnst. ,,Ik vond de honderd zo leuk klinken in de titel. Tja, dan moet je er ook wel honderd van die houders bij zoeken.”

In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, hanteert de Roosendaler als ondertitel ‘1925-1725’ en niet 1725 tot 1925. ,,Dat is heel bewust. Het verleden is volgens mij beter te begrijpen als je vanuit het heden terug in de tijd gaat. Dus draai ik het gewoon om.”

Over terug in de tijd gesproken: hoezo houdt de geschiedenis van de horlogestaanders op rond 1925? ,,Dat heeft te maken met de opkomst van het polshorloge tijdens de Eerste Wereldoorlog bij de Geallieerden”, weet Selders. Een zakhorloge tevoorschijn halen is veel omslachtiger en tijdrovender dan een blik werpen op de pols. Die tijdwinst was letterlijk van levensbelang. Het polshorloge maakte het leger minder kwetsbaar. ,,Het polshorloge toen was het mobieltje van nu. Dat ruilen we ook niet meer in voor een klassiek telefoonapparaat.”

En zo verdwenen de ouderwets geworden horlogestaanders uit het wooninterieur. Gelukkig is een honderdtal nu keurig en kleurrijk vastgelegd. Of het er daadwerkelijk honderd zijn? Selders begint te lachen. ,,Ik zou ze even natellen.”

’Honderd Houten Horloge Houders 1925-1725’ verschijnt in een oplage van 200 stuks bij drukkerij Van de Water in Schiedam. Stichting Museum van het Nederlandse Uurwerk tekent voor de uitgave.