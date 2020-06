Deze Roosendaalse ziet in live online kook-workshops een gat in de markt

Haar ouders hadden dat door en stimuleerden Roxanne om voor zichzelf te beginnen. Nu was haar vader altijd al een kunstenaar in de keuken en die vonk sloeg over. ,,Ik begon het steeds leuker te vinden. Etensfeestjes geven. Foodgroups met vrienden oprichten. Maar ik wilde geen vastigheid. Dus niet ergens kok worden. Te veel stress in de keuken. Daar hou ik niet van.” Dus startte ze met private dinners op de boerderij voor groepen tot acht personen. Liep goed. Tot het coronavirus een spaak in het wiel stak.



Langzaam ontstond het idee om vanuit huis kook-workshops te verzorgen. En zo startte ze in maart met het live koken voor mensen die zich daarvoor hebben ingeschreven. Het begon met een lunch op vrijdag om 12.00 uur, maar al snel kwam er het weekend bij. Deelnemers kunnen vragen aan Roxanne stellen en kunnen swipen naar de andere deelnemers.