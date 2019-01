Deze Roosendaalse vrouwen begonnen een eigen biergilde, speciaal voor vrouwen

“Niet van bier houden, dat bestaat eigenlijk niet. Er zijn zóveel verschillende soorten”, zegt Birgit Danen (26). Met Linda van Hooijdonk (29) en Maaike Matthijssen (35) startte ze begin 2018 een vrouwenbiergilde: For the Love of Beer. Het Roosendaals Biergilde, zeker niet uitsluitend voor mannen, bestaat al zo'n 15 jaar. “Daar gaat het er toch serieuzer aan toe”, zegt Danen. “Vrij veel van hun leden brouwen zelf bier”, weet Van Hooijdonk. Intussen zag Matthijssen, eigenares van café Het Wapen van Roosendaal, steeds meer vrouwen met interesse in speciaalbier. “Vroeger wist je bij een dienblad met een frisje en een speciaalbier meestal wel wat voor de vrouw was, maar dat is echt niet meer zo.”