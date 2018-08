Deze Roosendaalse band treedt voor het eerst op tijdens Plein 7 Recover

Het idee voor de groep is afkomstig van zanger Bernard Stevens en toetsenist Paul Rampaart. ,,Dat idee is tweeledig. In de eerste plaats zijn we gek op de muziek van eind jaren tachtig. Als je je band 30YearsAgogo noemt, houdt dat tevens in dat je elk jaar je repertoire moet veranderen. Dat houdt een band scherp. Bovendien kan het publiek op die manier mooi met de band meegroeien. Dit is hopelijk het begin van een lange serie met steeds andere herkenbare muziek", aldus Stevens.



Bernard Stevens (43) is geen onbekende in de muziekscene in Roosendaal. Zo was hij lang zanger in Kaas, maar ook in tal van andere projecten actief. Muziek blijft zijn grote passie. ,,Het is leuk om met bevriende muzikanten een jaar door te spitten. Wij zijn met zijn zessen een redelijk klassieke popgroep: gitaar, bas, drums, toetsen en twee keer zang. Min of meer leeftijdsgenoten, op de veel jongere zangeres Carmen Hack na dan. Maar zij houdt ook van goede muziek uit 'onze' tijd."