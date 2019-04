Deze prijswinnende kunstenaar exposeert in Rucphen

RUCPHEN - Kunstenaar Wessel Huisman werkt voor musea in Rome. Tot 5 mei hangen zijn werken in galerie TON in Rucphen.

Verleden en heden, licht en donker: ze komen samen in de schilderijen van Wessel Huisman. Ton Jaspers is er erg trots op dat hij de kunstenaar van internationale faam gestrikt heeft voor een expositie in zijn galerie TON, met als titel 'Hedendaags Verleden, of de kunst van het herinneren'. Jaspers: ,,Ik was geraakt door zijn werk. Daarom heb ik contact met hem gezocht.''

Minecraft

Huisman, in 1954 geboren in Breda, is zelf naar Rucphen gekomen voor de opening. Onvermoeibaar geeft hij de bezoekers tekst en uitleg. Zoals de leergierige Kars Rademakers (11) uit Roosendaal, die de ene na de andere vraag op de kunstenaar afvuurt. Zelf wil hij later architect worden. Nu bouwt hij zijn eigen werelden en gebouwen online in Minecraft. Of hij zelf een favoriet heeft, vraagt hij aan de kunstenaar. Die legt uit dat soms een schilderij voor hem zoveel betekenis heeft, dat hij het niet wil verkopen. ,,Dan voeg ik het toe aan mijn privécollectie."

Wessel Huisman studeerde geschiedenis, maar koos toch voor een leven als kunstenaar. Hij volgde een opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving Arnhem, waar hij lang adjunct-directeur was. ,,Als historicus ben je bezig met het besef van tijd. Dat kleurt je blik op de actualiteit en het verleden. Dat zie je terug in mijn schilderijen. Het beeld is gedateerd, maar het geheel is toch ontegenzeglijk eenentwintigste eeuws."

Quote Het beeld is gedateerd, maar het geheel is toch ontegenzeg­lijk eenentwin­tig­ste eeuws Wessel Huisman

Gelaagdheid

Quote Ik wil een gelaagd­heid, ruimtelijk­heid creëren die uit het schilderen voortkomt Wessel Huisman De schilderijen van Huisman zijn veelal uitgevoerd in wat hij zelf 'warme zwarttinten' noemt. In zijn nieuwste schilderijen speelt hij meer met kleur, maar dan als een extra laag, bijna een schilderij over het schilderij. Huisman verzamelt overal op de wereld beelden die hem triggeren om te schilderen, vertelt hij. Zijn schilderijen zuigen je in een andere wereld, die buiten de tijd staat. Alsof je het leven in grijstinten weerspiegeld ziet in een etalageruit. ,,Mijn werk gaat over licht en ruimte, maar op een intuïtieve manier. Het is een soort waas die over de beelden ligt. Ik wil een gelaagdheid, ruimtelijkheid creëren die uit het schilderen voortkomt", legt hij uit.

Expositie

Wessel Huisman exposeert over hele wereld. Tijdens de Biënnales in Florence heeft hij in 2011 en 2013 verschillende prijzen in de wacht gesleept. In oktober 2015 werd zijn inzending beloond met een zilveren Lorenzo Il Magnifico van de stad Florence. Op uitnodiging van het Vaticaanse Musea in Rome werkt hij op dit moment, in de voetsporen van Giovanni Battista Piranesi, aan een serie eigentijdse stadsgezichten van Rome.