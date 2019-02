Deze Oudenbosschenaren zitten achter de fotostrip Hendrik & Lief

,,Face had op een gegeven moment te weinig leden. We waren al gestopt met voorstellingen, maakten soms nog een eenakter of een korte film‘’, zegt Henk. Toen ook daar de animo voor verslapte, waren ze nog als duo over. Feikje: ,,Om niet in een gat te vallen kwam ik op de eerste ‘lege’ donderdagavond een wijntje drinken bij Henk, die in Velletri een paar straten verderop woont. Dat werd vanzelf weer toneel spelen en typetjes neerzetten.‘’



Al op de eerste avond ontstond het idee om er een fotostrip van te maken. Henk speelt Hendrik, een wat sullig personage met een wat ongezouten mening over vanalles en nog wat. Henk over Hendrik: ,,Werken doet hij niet, de wereld volgt ie via zijn krantje.’’ Hendriks vrouw heet Lief, maar lief is ze op een wat botte manier. ,,We zijn een beetje elkaars tegenpolen, dat werkt in een korte strip het beste‘’, lacht Feikje, ,,Hendrik is onhandig, ik geef hem dwingende adviezen die hij braaf opvolgt. Humor heeft hij niet en zo delen ze over en weer plaagstootjes uit.‘’