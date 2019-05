Deze Oudenbossche fotografe legt het levenseinde vast: ‘Niet confronterend, juist mooi’

'Dat fotografeer je toch niet?' Dat hoort Diana van Vugt vaak, als ze vertelt over haar werk. De 40-jarige Oudenbossche is werkzaam als afscheidsfotografe. Dat betekent dat ze alles in de laatste fase van iemands leven fotografeert, van portretten vlak voor het overlijden tot de herdenkingsdienst. ,,Ik krijg vaak de vraag of ik ook lijken fotografeer. Het antwoord daarop is ja, maar alleen als de familie het wil. Dat doe ik met gevoel voor empathie en esthetiek'', vertelt ze.



Afscheidsfotografie is volgens Van Vugt een vak apart. ,,De lichtomstandigheden zijn vaak lastig, je mag je flitser niet gebruiken en je moet je geruisloos kunnen voortbewegen. Ook moet je de etiquette van een uitvaart kennen.''