Deze oude supermarkt in Roosendaal verdwijnt om plaats te maken voor huurappartementen

Vijftig VVD-ers doen gooi naar raadzetel in Halderber­ge

OUDENBOSCH - Onder aanvoering van lijsttrekker Thomas Melisse gaat VVD Halderberge met maar liefst vijftig kandidaten de gemeenteraadsverkiezingen in. Nu zijn de liberalen met zes kandidaten al de grootste partij. Melisse is wethouder en wil zijn karwei in een tweede periode afmaken.

26 november