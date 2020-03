Deze optocht telt twee deelnemers, en die eindigen tóch als vierde en vijfde. Hoe kan dat?

Zevende verdachte cocaïnewas­se­rij Sint Willebrord opgepakt

15:20 SINT-WILLEBRORD - Er is een zevende verdachte opgepakt in het onderzoek naar de cocaïnewasserij in Sint Willebrord, die in november vorig jaar aan de Dorpsstraat werd ontdekt. Het gaat om een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.