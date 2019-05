Deze Norbertus Gertrudisleerlingen hebben échte wiskundeknobbels

Interim-directeur Bernadette Renne zette het duo gisteren in het zonnetje, gadegeslagen door trotse wiskundedocenten. Valerie is blij verrast: ,,Ik wist wel dat het goed ging, maar ik had niet verwacht dat ik het zo goed had gedaan." Ze mag meedoen aan de Wiskunde Olympiade. Wiskunde vindt ze best een leuk vak. ,,Maar de opgaven van W4Kangoeroe waren leuker dan normale wiskundesommetjes. Dat is meer bezigheidstherapie."