Deze nieuwe waterattractie in Splesj is nu al een succes bij de kleintjes

Noodkreet RL en CDA: ‘Red het glaskunst­werk in het stadskan­toor van sloop’

19:00 ROOSENDAAL - Het enorme glaskunstwerk in de hal van het stadskantoor mag niet gesloopt worden. In plaats daarvan moet het zorgvuldig gedemonteerd en opgeslagen worden in afwachting van een nieuwe, geschikte bestemming.