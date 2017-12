Deze mensen bouwen de ijsbaan in Wouw op... in de sneeuw

De ijsbaan is steeds van tien tot tien uur open. Als een rode draad loopt de curlingcompetitie door het programma. Dagelijks wordt er vanaf 21.00 uur gespeeld en de halve finales en finale zijn in het weekend van 6 en 7 januari. ,,Dit jaar hebben we echte curlingstenen, dat zal de wedstrijden extra spannend maken. We hebben inmiddels 24 teams die deel nemen en dat betekent dat we helemaal vol zitten", zegt Theuns.