Deze man uit Wouw ontwierp al 105 carnavalswagens

Quote Toen ben ik gaan tellen en kwam op 105 uit, waaronder dertig stuks voor de Rimboeanen in Wouwse Plantage Karel Schrooyen Bouwclub ‘Torrep’ uit Essen liet weten dat hij voor de 28ste keer hun wagen had getekend. ,,Toen ben ik gaan tellen en kwam op 105 uit, waaronder dertig stuks voor de Rimboeanen in Wouwse Plantage”, zegt de Wouwse ontwerper. De kleine wagens en ideeën voor groepen, paren en enkelingen zijn buiten beschouwing gelaten.

Talent

Van jongs af aan was Karel binnen het Wouwse carnaval actief. In 1958 fietste hij als klein manneke mee in de leutstoet. In 1963 hielp hij voor het eerst mee aan een wagen. ,,Mijn broer Cis was voorzitter van wijkvereniging Plantagebaan. Op de kostschool in Huijbergen hadden de broeders mijn creatief talent ontdekt en gestimuleerd en dus kreeg is de vraag om mee te bouwen aan onze wijkwagen. Plakken deden we boven de oven van de steenfabriek ‘Oostelaar’ en dat was aangenaam werk, maar het schilderen in de winterkou in de schuur van de gebroeders van Heijbeek was minder aangenaam.

Volledig scherm Een van de wagens van de hand van Schrooyen, uit 1964. © Karel Schrooyen

Later ging Karel naar de kunstacademie en zelfs zijn eindexamen stond in het teken van carnaval met een wagen met figuren met mathematische vormen en maar vier kleuren. Die wagen was ook in de Roosendaalse leutstoet te zien.

Strijd

Dat was de tijd dat de Kasteelstraat en de Plantagebaan de strijd aangingen om de mooiste wagen te bouwen. De Kasteelstraat met ontwerper Kees Keijzer en de Plantagebaan met Karel Schrooyen. Dat ging door tot de wijkverenigingen het loodje legden.

Karel had ondertussen de aandacht getrokken van bouwclubs uit de regio en België. De Paprakkers, Leuttrappers, Rimboeanen en We zen wir de leste lieten hun wagens door hem ontwerpen en uit Essen kwamen vragen van Torrep, Denoek en Denuil.

Volledig scherm Een detail van een van Schrooyens ontwerpen uit 1999. © Karel Schrooyen

In de loop van de jaren stapten clubs over van bouwen met papier-maché naar polyester en later paverpol. ,,Aan die clubs in Essen kwam ik via mijn neven die daar actief waren in de optocht”, geeft Schrooyen aan.

‘Warm bad’

Mooie herinneringen heeft de Wouwse ontwerper aan 2009 toen hij een keer met een wagen vol knuffelbeesten in de Bergse optocht mee mocht rijden. ,,Het applaus van de mensen langs de kant en hun carnavalsgroet voelde aan als een warmbad.”

De 105de creatie is de wagen van ‘We zen wir de leste’, die met piepschuimplaten wordt gemaakt. ,,Dat spul werkt lekker, maar geeft wel stof, zodat je met een stofkap op moet werken. Of dit werkelijk de laatste wagen wordt? 111 is ook wel een heel mooi getal”, besluit Karel.