Deze leerlingen mochten op de laatste dag voor de vakantie op de muren kliederen

ROOSENDAAL - Menig kind droomt ervan: lekker op de muren kliederen. Op basisschool De Kroevendonk mocht het vrijdag. ,,Het is de laatste dag in het huidige gebouw.’’

Directeur Teun Dekker van De Kroevendonk: ,,Vanwege de komende nieuwbouw verhuizen we na de vakantie tijdelijk naar noodlokalen. Daarom mochten de kinderen vandaag de muren beschilderen.’’

Voor basisscholen was het een vreemde dag; de laatste dag voor de kerstvakantie, een week eerder dan verwacht. Van de nood een deugd maken, dat kunnen ze inmiddels als geen ander. Op basisschool Jeroen Bosch tillen ze het feestje gewoon over de vakantie heen. Directeur Yvonne Claerhoudt: ,,De kerstversieringen laten we gewoon hangen en na de vakantie organiseren we een leuk nieuwjaarsevent.’’

Quote De kerstver­sie­rin­gen laten we gewoon hangen en na de vakantie organise­ren we een leuk nieuwjaar­seve­nt Yvonne Claerhoudt, directeur basisschool Jeroen Bosch

Kerstlunch

Volledig scherm © peter van trijen/pix4profs De Kroevendonk heeft donderdag al een beetje kerst gevierd met een kerstlunch, vertelt Teun Dekker. ,,Op dat moment zaten 65 leerlingen thuis in quarantaine, die hebben de lunch thuis ontvangen. We hebben vandaag (vrijdag, red.) op advies van de GGD voor de zevende keer een hele klas naar huis moeten sturen omdat er te veel besmettingen waren.’’



Op de Jeroen Boschschool is dat relatief meegevallen, zegt Yvonne Claerhoudt. ,,Maar twee weken terug moesten toch twee groepen in quarantaine. In totaal zijn hier drie groepen in quarantaine geweest, dat valt voor een basisschool eigenlijk wel erg mee.’’

Afgeslankt kerstfeest

Ook op de Jeroen Bosschool is nog wel een afgeslankt kerstfeestje gevierd, zegt ze. ,,En de sluitingsdatum van onze actie voor de voedselbank hebben we iets naar voren gehaald. Hier in de hal staan allemaal winkelkarretjes waar kinderen voedingsmiddelen in kunnen doen. Ook zijn door de kinderen kerstkaarten gemaakt voor ouderen in de buurt.’’

Volgende week is er nog wel noodopvang in de school, vertelt ze. ,,Voor kinderen uit kwetsbare gezinnen of waarvan beide ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep. Een verschil met de vorige lockdown is dat er nu geen afstandsonderwijs is. Daarom hebben we nu maar ongeveer een derde van de noodopvang nodig. Ik vind het sowieso echt een topprestatie hoe de ouders die extra week vakantie hebben opgepakt.’’

Quote Een verschil met de vorige lockdown is dat er nu geen afstandson­der­wijs is Yvonne Claerhoudt, directeur basisschool Jeroen Bosch