Deze hond uit Roosendaal is misschien wel de beste jachthond van het land

Aan de Warbergsestraat, een zandpad tussen Roosendaal en de Wouwse Hil, haalt Bart hond Ben uit zijn hok. Het is de plek waar de twee regelmatig trainen. Met een eend in de hand, geschoten tijdens de jacht, start het spel. Bart gooit de levenloze vogel door de lucht. "Blijf", commandeert hij. En dat doet Ben.



Pas als zijn baasje 'apport' roept, komt de zwartgrijze jachthond in actie. Lijnrecht gaat hij op zijn doel af. Naar de eend, die in het hoge gras ligt. Voor Ben is het een eitje. Hij is meer uitdaging gewend. En dat krijgt hij vandaag bij kasteel Doorwerth. Daar komen hij en Bart, samen met nog achttien deelnemers, in actie tijdens de Nimrod-beker, de titel om de beste jachthond.



Meedoen aan het nationaal kampioenschap is voor Bart nooit een doel geweest. "Je start met trainen. Doet aan wedstrijden mee. En je ziet dat je hond wat kan. Als je vervolgens de beste in je klasse bent, krijg je van de landelijke wedstrijdorganisatie de uitnodiging om deel te nemen aan de Nimrod.”