Deze Hoevense maakt zich via fotografie hard voor duurzaamheid

Met haar eindexamenproject 'How to Farm a Fish' heeft Debbie Schoone uit Hoeven eind maart de New Talents Award gewonnen bij een internationaal fotofestival in Belgrado. Bij haar eindexamen aan kunstacademie Sint Joost in 2018 sleepte ze al een nominatie voor de Sint Joostpenning in de wacht. Nadien is haar werk geselecteerd voor tentoonstelling in onder meer Parijs en Amsterdam en besteedde ook NRC In Beeld aandacht aan 'How to Farm a Fish'.