Deze Hoevenaar (25) regisseerde de landelijke sinterklaasfilm: 'Hoe bizar is dat?'

interviewHOEVEN - Slechts één maand per jaar is de 25-jarige filmproducer Martijn Koevoets niét met Sinterklaas bezig. Dat is de maand december. ,,Sinterklaas was en is mijn leven.''