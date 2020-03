Deze evenementen in West-Brabant gaan niet door vanwege corona

U mag het zeggen: ja-ja, nee-ja, ja-nee of nee-nee.

9 maart ROOSENDAAL - Elk huishouden in Roosendaal krijgt jaarlijks 34 kilo in plastic folie verpakte reclamepost in de brievenbus. Door ja-ja-stickers beschikbaar te stellen voor op de brievenbus, zal er minder papier nodig zijn, minder drukinkt, minder brandstof voor de verspreiding en wordt de afvalverwerking minder belast.