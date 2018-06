Deze drie OBO-scholen stoppen samenwerking met Kober

OBO is 'niet echt ontevreden' over Kober, zegt directeur-bestuurder Ad Goossens. ,,Maar een aantal dingen vinden de drie directeuren niet fijn: de centrale intake in Breda bijvoorbeeld, de bedrijfskleding van de Kober-medewerkers en de manier waarop de organisatie de lokalen inricht."

Op Montessori-basisschool Ziezo gaat komend schooljaar Kreukelz de peuteropvang en buitenschoolse opvang verzorgen, terwijl De Rietgoor en De Baayaert in Wouw in zee gaan met SKOWB (de organisatie waarmee het katholieke schoolbestuur KPO de contracten op drie scholen onlangs juist opzegde).

Doorgaande leerlijn

De keuze van Ziezo voor Kreukelz vloeit voort uit de wens de peutergroep meer onderdeel van de school te laten worden, passend in het landelijk streven naar een doorgaande leerlijn. ,,Montessori peuteropvang realiseren blijkt lastig te zijn voor een organisatie die niet echt aanhanger van het Montessori-onderwijs is. Dat hebben we nu ondervangen."

Met de keus voor SKOWB op De Rietgoor en De Baayaert speelt OBO ook in op de wensen van de ouders die de flexibele tarieven van die kleine organisatie waarderen. ,,Ze hoeven daar niet per se drie uur buitenschoolse opvang af te nemen, maar kunnen ook kortere periodes afrekenen. Andere scholen van ons hebben goede ervaringen met SKOWB."

Andere wending

Jacqueline van Dongen, regiomanager van Kober, betreurt de keus van OBO. ,,Kober heeft vorig jaar alle peuteropvang van Stichting Peuteropvang Roosendaal overgenomen en sinds mei waren we in gesprek met OBO die de peuteropvang op enkele scholen in eigen beheer wilde doen. Bepaald niet leuk dat dat voornemen nu deze wending heeft genomen en dat OBO met andere partijen in zee gaat."