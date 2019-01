Deze docent van het Jan Tinbergen College is grote kanshebber voor leraar van het jaar

Open Dag Markland College Oudenbosch: ‘Docenten hier zijn best leuk’

26 januari OUDENBOSCH - "De docenten zijn over het algemeen best leuk," zeggen drie Havisten. "Hier is het sfeertje gezelliger," meent groep 8 leerling Sophie Pertijs (11). 'Mijn zus zit hier al. Mijn Cito-toetsen gaan nu best goed," Bas Koevoets (11) uit Oud Gastel. Vakcollege, tienerschool, keuzeles, tweejarige brugklas, technasium, VWO-plus. Een grote verbouwing en reünie op komst. De school is wat je noemt in beweging. Zaterdag passeerden ruim tweeduizend bezoekers de ingang van het Markland College in Oudenbosch.