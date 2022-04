Deze derdeklassers gaan samen met Poolse scholieren de natuur in om foto’s te maken

ROOSENDAAL - In september trokken ze nog in Polen de natuur in en fotografeerden in het wild paarden, vossen, wilde zwijnen en koeien. Dat in het kader van WE Young People See Nature, een uitwisselingsproject van Nederlandse en Poolse scholieren.

Zaterdag stappen de 13 JTC-studenten in een busje naar Texel. Daar verwelkomen zij een groep Poolse scholieren om ook hier samen de natuur in te gaan en mooie foto’s te maken.

Het uitwisselingsproject bestaat al sinds 2006 en is een idee van Hans Hofland, die zich met zijn bedrijf Holag in Achtmaal, bezighoudt met natuurherstel en bodembiologie. Hij vond het belangrijk om jongeren te betrekken bij natuurherstel en zocht contact met scholen in Nederland en Polen. Daar rolde een uniek project uit, dat op JTC getrokken wordt door aardrijkskundeleraar André Kivits, op die school beter bekend als ‘mijnheer Aki’. ,,Mijn geuzenaam’’, lacht de docent.

Inzamelingsactie

De gangen van de school hangen vol met de prachtige natuurfoto’s die de 13 derdeklassers op hun reis naar Polen maakten. De basic vakantiehuisjeswaar zij toen verbleven worden inmiddels gebruikt voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

De JTC’ers zijn op Go Fund een inzamelingsactie begonnen om geld mee te geven aan de Poolse studenten voor de mensen uit Oekraïne. ,,We hebben al meer dan 1200 euro ingezameld’’, zegt Bjorn Mol (15) trots. ,,Hij is onze stille kracht en komt altijd met geweldige foto’s’’, zegt Kivits.

‘Vooral heel gezellig’

Tess Roks (14) had nog nooit een camera in haar handen gehad en heeft nu de smaak te pakken. ,,Nu weet ik precies hoe het toestel werkt. Maar het was vooral heel gezellig met de Poolse studenten. We hebben nog steeds veel contact en ook veel geleerd over de cultuur daar. Ze eten daar bijvoorbeeld tussen de middag warm, in plaats van ’s avonds. We zaten op het platteland en het viel me op dat de mensen daar best arm waren.’’

Tess meldde zich voor het project aan omdat ze, in coronatijd, zin had om een reisje te maken. Nova Schilders (14) ging het vooral om de fotografie, waar ze misschien wel in verder wil. ,,Er is een foto waar ik trots op ben. Op het strand in Polen lagen allemaal flessen, ik heb er een kapotgeslagen en voor mijn lens gehouden. Dat gaf een heel mooi effect.’’

Ook op Texel zullen de Roosendaalse studenten en hun Poolse vrienden weer naar het strand gaan. ,,En dan gaan we ook in zee, á la Wim Hof’’, huivert Kivits nu al. Hij zwemt liever in een tropisch watertje, maar heeft zich door de leerlingen laten overhalen om ook de ijskoude zee in te gaan. ,,Ze hebben me appeltaart beloofd als ik er echt in spring!’’